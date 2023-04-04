Başkan Barzani: Feyli Kürtlerin, Kürt Ulusal Kurtuluş Hareketi’ne olan bağlılığı gurur kaynağıdır

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Feyli Kürtlere yönelik soykırımın 43’üncü yıldönümünde yayımladığı mesajda, “Eski Irak rejimi tarafından binlerce Feyli gencinin kaybedilmesi ve yüz binlerce Feyli Kürt kardeşimizin kimliğinin alınması, ardı ardına gelen Irak hükümetlerinin Kürdistan halkına karşı 20’nci yüzyılda işlediği suç zinciri ve asimilasyonun bir devamıydı” dedi.

Feyli Kürtlerin Irak’ta çok acılar çektiğini ve tek suçlarının Kürtlük olduğunu vurgulayan Başkan Barzani, “Irak hükümeti sorunların çözümü, tazminat ödenmesi ve Feyli Kürtlere uygulanan soykırımın izlerinin silinmesi için en kısa zamanda yükümlülüğünü yerine getirmelidir” diye belirtti.

Başkan Barzani mesajının sonunda şehit edilen Feyli Kürtleri anarak, “Feyli Kürt kardeşlerimizin ulusal davaları ve Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketi’ndeki rol ve bağlılığı her zaman gurur kaynağıdır” ifadesini kullandı.