Irak Türkiye’den Kürdistan Bölgesi petrolü ihracatının başlatılmasını istedi

BAĞDAT (K24)

K24’e konuşan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak hükümetinin, Türkiye’ye resmi bir yazı göndererek, Kürdistan Bölgesi petrolü ihracatının yeniden başlatılması talebinde bulunduğunu söyledi.

Bugün Başbakan Mesrur Barzani, yeni petrol anlaşmasının imzalanması için üst düzey bir heyetle Bağdat’a gitti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yle görüşen Başbakan Mesrur Barzani, yeni anlaşmanın tüm Irak için kazançlı olacağını söyledi.

Yeni anlaşma, iki başbakanın nezaretinde, Kürdistan Bölgesi Maliye ve Ekonomi Bakanı ile Irak Petrol Bakanı tarafından imzalandı.

25 Mart’ta durdurulan Kürdistan Bölgesi petrol ihracatının, bugün tekrar başlaması bekleniyor.