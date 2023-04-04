Ekonomi

Irak Türkiye’den Kürdistan Bölgesi petrolü ihracatının başlatılmasını istedi

Irak yönetimi resmi olarak Türkiye’den Kürdistan Bölgesi petrolü ihracatının başlatılmasını istedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kürdistan Bölgesi Petrol ihracatı

BAĞDAT (K24)

K24’e konuşan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak hükümetinin, Türkiye’ye resmi bir yazı göndererek, Kürdistan Bölgesi petrolü ihracatının yeniden başlatılması talebinde bulunduğunu söyledi.

Bugün Başbakan Mesrur Barzani, yeni petrol anlaşmasının imzalanması için üst düzey bir heyetle Bağdat’a gitti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yle görüşen Başbakan Mesrur Barzani, yeni anlaşmanın tüm Irak için kazançlı olacağını söyledi.

Yeni anlaşma, iki başbakanın nezaretinde, Kürdistan Bölgesi Maliye ve Ekonomi Bakanı ile Irak Petrol Bakanı tarafından imzalandı.

25 Mart’ta durdurulan Kürdistan Bölgesi petrol ihracatının, bugün tekrar başlaması bekleniyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv