Finlandiya resmen NATO’ya katıldı

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etti.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "ABD Dışişleri Bakanı ile ilişkilerimizi ele aldık. Finlandiya’nın NATO’ya katılım onay belgesini, NATO Kurucu Antlaşması uyarınca üyelik belgelerini saklayan ABD’ye teslim ettik" ifadelerini kullandı.

Daha sonra, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto bir araya geldi.

Blinken, bu sırada yaptığı konuşmada Türkiye'nin onay belgesini, ABD adına kendisine teslim ettiğini bildirmekten mutluluk duyduğunu bildirdi.

Haavisto da ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşmasına katılmaya dair Türkiye'den aldığı onay belgesini Blinken'a iletti.

Stoltenberg ise konuya ilişkin, "Böylece Finlandiya'yı NATO'nun 31. üyesi olarak ilan edebiliriz" dedi.

FİNLANDİYA BAYRAĞI NATO KARARGAHINA ÇEKİLDİ

Finlandiya'nın katılımı dolayısıyla NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının yapıldığı NATO karargahında tören düzenlendi.

Törende Finlandiya bayrağı karargah binasının girişindeki müttefik ülke bayraklarının arasında yerini aldı. Finlandiya bayrağı alfabetik olarak dizilen bayraklar içinde Estonya ve Fransa bayrakları arasına çekildi.

Ardından Finlandiya milli marşı ve NATO resmi marşı çalındı ve törene katılanlar aile fotoğrafı çektirdi.

Törende konuşma yapan Stoltenberg, Finlandiya'yı ittifakın en yeni üyesi olarak ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu, 31 bayrağın artık birliktelik ve dayanışmanın sembolü olarak birlikte dalgalandığını söyledi.

"Savaş Avrupa'ya geri geldi ve Finlandiya NATO'ya katılmaya karar verdi" diyen Stoltenberg, Finlandiya'nın katılımının NATO'nun modern tarihinde en hızlı katılım olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, "Finlandiya artık daha güvenli, NATO daha güçlü" ifadesini kullandı.

Bu katılımın her ülkenin kendi yolunu seçebileceğinin işareti olduğunu kaydeden Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto'ya "İttifaka hoş geldiniz" diye seslendi.

Niinisto ise, "Tarihimizdeki askeri bağlantısızlık dönemimiz sona erdi. Yeni bir dönem başlıyor" dedi.

Her ülkenin Finlandiya gibi kendi güvenliğini artırdığını vurgulayan Niinisto, "Finlandiya'nın üyeliği hiçbir ülkeye tehdit değildir" ifadesini kullandı.

Niinisto, NATO üyeliğinin her şeyi değiştirmeyeceğini, müttefik olmanın yeni düşünce şekli ve ülkenin yasalarında bazı değişiklikler getireceğini, Finlandiya olarak ortak savunmaya katılımlarının çok çalışma gerektirdiğini dile getirdi.

Niinisto, üyelik başvurusunu birlikte yaptıkları İsveç'i de en kısa sürede ittifakın 32’nci üyesi olarak Vilnius Zirvesi'nde görmeyi arzu ettiklerini söyledi.

BIDEN: GURUR DUYUYORUM

Bu arada ABD Başkanı Joe Biden, konuyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

"Bugün, Finlandiya'yı NATO'nun 31. müttefiki olarak karşılamaktan gurur duyuyorum" ifadesine yer veren Biden, 74 yıl önce bugün ABD ve diğer 11 ülkenin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nü kurmak için bir araya geldiklerinde dönemin başkanı Harry Truman'ın "Gelecekte kaçınılmaz bir şey varsa, o da dünya halkının özgürlük ve barış için olan iradesidir" sözlerini hatırlattı.

Biden, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasıyla bu iradenin her zamankinden daha güçlü olduğuna işaret ederek, askeri açıdan yetenekli ve ABD ile aynı değerleri paylaşan Finlandiya ve İsveç'in Mayıs 2022'de NATO'ya üye olmak için başvurduğunu anımsattı.

Bir yıldan kısa süreyle Finlandiya'nın üyeliğinin, NATO'nun modern tarihindeki en hızlı onaylanma süreci olduğuna dikkati çeken Biden, İsveç'i de en kısa sürede NATO üyesi olarak karşılamayı sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti. Biden, bu kapsamda Türkiye ve Macaristan'ı, İsveç'in onay sürecini gecikmeden tamamlamaya teşvik etti.

ABD Başkanı Biden, şu ifadeleri kullandı:

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna halkına karşı acımasız saldırı savaşını başlattığında, Avrupa'yı ve NATO'yu bölebileceğini düşündü. Yanıldı. Bugün, her zamankinden daha fazla birleşmiş durumdayız ve birlikte -en yeni müttefikimiz Finlandiya ile güçlenmiş bir şekilde- transatlantik güvenliğini korumaya, NATO topraklarının her bir santimini savunmaya ve karşılaştığımız her türlü zorluğun üstesinden gelmeye devam edeceğiz."

FİNLANDİYA'NIN ÜYELİK SÜRECİ

Finlandiya, NATO'ya üyelik başvurusunu İsveç ile birlikte 18 Mayıs 2022'de yapmıştı. 28-30 Haziran 2022’de düzenlenen Madrid Zirvesi’nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında Üçlü Muhtıra imzalandı. İki ülke zirvede NATO'ya katılmaya davet edildi.

Zirveden sonra NATO ülkelerinin çoğu, iki ülkenin üyelikleri için onay sürecini başlattı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.

Son olarak 27 Mart’ta Macaristan Meclisi, Finlandiya’nın üyeliğini onayladı. TBMM’deki onay da 30 Mart’ta çıktı. Resmi prosedürün tamamlanmasının ardından Finlandiya, NATO'nun kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü olan 4 Nisan 2023'te resmen ittifakın üyesi oldu.

Böylece Finlandiya’nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.

NATO'NUN 9. GENİŞLEMESİ

Açık kapı politikası izleyen NATO, 74 yılı geride bırakırken 9. kez genişledi. 1949'da 12 üyeyle kurulan İttifak, Finlandiya'nın katılımıyla 31 üyeye ulaştı.

ABD, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'in imzalarıyla kurulan NATO'ya 1952'de Türkiye ve Yunanistan dahil oldu.

Almanya 1955'te ve İspanya 1982'de NATO'ya katılırken 1999'daki genişlemede Çekya, Macaristan ve Polonya İttifaka dahil oldu.

2004'teki genişlemede Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya üye olurken 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de Kuzey Makedonya NATO üyeleri haline geldi.