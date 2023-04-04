Başbakan, Irak Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid ile bir araya geldi.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümetleri arasında bugün imzalanan petrol sevkiyatı anlaşmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken, anlaşmanın imzalanmasında her iki hükümet heyetinin rollerinin önemine işaret edildi.

Ayrıca görüşmede Irak’ın 2023 yılı bütçe yasa tasarısının Irak Parlamentosu’nda kabul edilmesinin önemi ve petrol ve gaz yasasının hazırlanmasına değinildi.