CENTCOM: Avrupa ve Türkiye’de saldırı planlamakla sorumlu DAİŞ’li öldürüldü

HABER MERKEZİ

ABD, Suriye'de düzenlenen hava saldırısında, Avrupa ve Türkiye’de saldırı planlamakla sorumlu DAİŞ mensubu Halid Eyd Ahmed el-Cuburi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, DAİŞ mensubunun salı günü Suriye’nin kuzeybatısında öldürüldüğü duyuruldu.

Saldırıda herhangi bir sivil kaybı olmadığı aktarılan açıklamada, El Cuburi’nin Avrupa’da ve Türkiye’de saldırı planlamakla sorumlu olduğu ve DAİŞ’in Türkiye’deki yönetim kadrosunun yapılanmasında rol oynadığı iddia edildi.

Açıklamada, "El-Cuburi'nin ölümü, DAİŞ'in saldırı planlama yeteneğini geçici olarak sekteye uğratacaktır" değerlendirmesinde bulunuldu.

El-Cuburi'nin bugüne kadar hangi saldırıları planladığına yönelik bilgi verilmedi.

Açıklamada, DAİŞ'in hala Orta Doğu'da ve dünyanın diğer bölgelerinde "tehdit oluşturmaya devam ettiği" aktarıldı.