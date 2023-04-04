Politika

CENTCOM: Avrupa ve Türkiye’de saldırı planlamakla sorumlu DAİŞ’li öldürüldü

ABD, Suriye'de düzenlenen hava saldırısında, Avrupa ve Türkiye’de saldırı planlamakla sorumlu DAİŞ mensubu Halid Eyd Ahmed el-Cuburi'nin öldürüldüğünü açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
suriye ABD Suriye DAİŞ CENTCOM

HABER MERKEZİ

ABD, Suriye'de düzenlenen hava saldırısında, Avrupa ve Türkiye’de saldırı planlamakla sorumlu DAİŞ mensubu Halid Eyd Ahmed el-Cuburi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, DAİŞ mensubunun salı günü Suriye’nin kuzeybatısında öldürüldüğü duyuruldu.

Saldırıda herhangi bir sivil kaybı olmadığı aktarılan açıklamada, El Cuburi’nin Avrupa’da ve Türkiye’de saldırı planlamakla sorumlu olduğu ve DAİŞ’in Türkiye’deki yönetim kadrosunun yapılanmasında rol oynadığı iddia edildi.

Açıklamada, "El-Cuburi'nin ölümü, DAİŞ'in saldırı planlama yeteneğini geçici olarak sekteye uğratacaktır" değerlendirmesinde bulunuldu.

El-Cuburi'nin bugüne kadar hangi saldırıları planladığına yönelik bilgi verilmedi.

Açıklamada, DAİŞ'in hala Orta Doğu'da ve dünyanın diğer bölgelerinde "tehdit oluşturmaya devam ettiği" aktarıldı.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv