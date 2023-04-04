Politika

ENKS: Ezidilere yönelik zulmü durdurun

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Rojava’nın Afrin bölgesinde Ezidilere yönelik zulme ilişkin uluslararası kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunarak, “Bu zulmü durdurun” dedi.
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kürdistan Rojava Afrin Ezidi Kürtler Ezidiler ENKS

ERBİL (K24)

1 Nisan’da, bir Arap din adamı, 2 Ezidi Kürt’ün dinlerini terk ederek, İslam’a geçtiklerine dair bir video yayımlamıştı.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi konuyla ilgili açıklamasında, hak ihlallerinin halkın inancına kadar dayandığını aktardı.

ENKS, 1 Nisan’dan bu yana Afrin bölgesindeki iki Ezidi Kürt’ün din değiştirip İslam’a geçtiklerine dair haberlerin yayıldığını bildirdi ve “Herkesin de bildiği gibi bu atmosferde yapılanlar Ezidilere zulmetmekten başka bir şey değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Ezidilere yönelik baskıları kınadıklarını kaydeden ENKS, “Ezidiler Kürt halkının parçasıdır. Onların inancına saygı duyulmalı, inançları korunmalıdır. Onlara yönelik herhangi bir saldırı İslam dinine de aykırıdır” açıklamasında bulundu.

ENKS, Ezidilere yönelik saldırıların artmasının önüne geçilmesi için uluslararası kurum ve kuruluşlara çağrı yaptı.

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