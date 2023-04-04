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Küresel piyasalardaki gelişmelerin ardından Türk Lirası, euro ve sterlin karşısında değer kaybetti. Sterlin ve euro kurları ile gram altında rekor fiyatlar görüldü.

Sterlinin dolar karşısında değer kazanmasıyla Türk Lirası’na karşı da güçlendiği görüldü.

Sterlin/TL kuru 24,0850’ye çıkarak rekor kırdı.

Sterlin, İngiliz ekonomisinde resesyon beklentilerinin azalmasıyla güçlendi.

Bir başka rekor ise euro/TL kurunda kırıldı.

Euro Bölgesi’nde üretici enflasyonunun gerilemesi ile euro bugün dolar karşısında 1,0970’e yükseldi.

Euro, TL karşısında ise 21,1007’ye çıkarak tarihi yüksek seviyesine çıktı.

Dolar bugün gelişmiş ülke paralarının hemen hemen hepsi karşısında değer kaybetti.

Bunda ABD’den gelen verilerin olumsuz seyri etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan fabrika siparişleri verisi Şubat'ta tahminlerden fazla düştü.

Ülkede açık iş sayısı da 2021'den beri ilk kez 10 milyonun altına geriledi.

ABD'de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi de piyasaların radarında olacak.

Altın fiyatları da ABD'de açıklanan verilerin ardından yüzde 1'in üzerinde yükselerek 2 bin doları aştı.

Gram altın fiyatları da 1251 TL olarak rekor kırdı.