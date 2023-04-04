Uluslararası Koalisyon: Peşmerge güçleriyle müttefikliğimize bağlıyız

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Uluslararası Koalisyon, Kürdistan Bölgesi ve Peşmerge Bakanlığı’nın 1. ve 2. tümenin göreve başlamasıyla önemli bir adım attığını açıkladı.

Uluslararası Koalisyon’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Peşmerge güçleriyle müttefikliğe bağlı kalınacağı vurgulandı.

Açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve müttefikimiz Peşmerge Bakanlığı'nın Peşmerge Bakanlığı'nda reforma yönelik bu önemli adımını memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.

“Bu adım, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Peşmerge Bakanlığı'nın güvenlik kurumlarını inşa etme ve Kürdistan Bölgesi'ni koruma kararlılığını ve çabalarını göstermektedir” denilen açıklamada, Peşmerge Bakanlığı'ndaki reform süreci hakkında tavsiye, eğitim ve yardım sağlamaya kararlı oldukları ifade edildi.

Bugün Başkent Erbil’de Peşmerge Bakanlığı’na bağlı 20 bin Peşmegeden oluşan iki yeni piyade tümeninin göreve başlaması dolayısıyla askeri tören gerçekleştirildi.