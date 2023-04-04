Rusya, Türkiye, İran ve Suriye’den müzakereleri sürdürme kararı

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Rusya’nın başkenti Moskova’da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcılarının Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesini ele almak üzere dün ve bugün gerçekleştirdiği dörtlü teknik toplantı sona erdi.

Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin ele alındığı toplantının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "3-4 Nisan'da Moskova'da Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde dörtlü istişareler yapıldı. Bu ülkelerin (Türkiye ve Suriye) dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi için hazırlık konuları tartışıldı. Katılımcılar doğrudan ve açık sözlü bir şekilde yaklaşımlarını belirlediler ve temasların devam etmesi konusunda anlaştılar" denildi.

Dörtlü görüşmeye, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan, İran Dışişleri Bakanı’nın Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov katıldı.

NE OLMUŞTU?

15-16 Mart'ta Moskova'da yapılması planlanan ‘dörtlü zirve'nin ertelendiği açıklanmıştı.

Reuters ajansına konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının toplantısının “belirsiz bir tarihe ertelendiğini” söylemişti. Toplantının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova ziyareti nedeniyle ertelendiği ileri sürülüyordu.

Toplantının ertelenme nedenine ilişkin açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ruslar 'biz bunun hazırlığını yapamadık, erteleyelim' dediler. Ama Suriye rejimi oradaydı, belki ortak karar vermişlerdir. Daha sonra 'ileride yapacağız' dediler, biz de 'tamam' dedik" demişti. Mihail Bogdanov ise Çavuşoğlu'na verdiği yanıtta, dörtlü görüşmenin 'bazı ortakların hazır olmaması' nedeniyle ertelendiğini söylemişti.

Görüşmenin, Moskova'nın talebinden ziyade bazı ortakların hazır olmaması nedeniyle ertelendiğini dile getiren Bogdanov, henüz tarihin belirlenmediğini ancak yakında yapılacağını umduğunu bildirmişti.