Neçirvan Barzani: Erbil ve Bağdat arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi ile Irak federal hükümeti arasında petrol anlaşması imzalandı.

Kürdistan Bölgesi ile Irak federal hükümeti arasında imzalanan petrol anlaşmasına göre Irak petrol şirketi SOMO’nun genel müdür yardımcısı bir Kürt olacak.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, anlaşmanın imzalanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“Irak Federal Hükümeti ile Kürdistan Bölgesel Hükümeti arasında bugün imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum” diyen Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin rolünü takdir ettiğini söyledi.

Anlaşmanın olduğu gibi uygulanması gerektiğini dile getiren Kürdistan Bölgesi Başkanı, “Dilerim ki bu, diğer sorunların çözümü için de bir başlangıç olur” şeklinde konuştu.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin, sorunları anayasa temelinde ve karşılıklı diyalog anlayışıyla çözmeye hazır olduğunu kaydetti.