İsveç: Türkiye NATO'ya katılım başvurumuza onay sürecini başlatmalı

HABER MERKEZİ

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin kesinleşmesinin ardından ülkesinin ittifaka katılım sürecine dair değerlendirmede bulundu.

Kamu yayın kuruluşu SVT'ye konuşan Billström, "Türk parlamentosu onay sürecini başlatmalı zira İsveç olarak taahhüt ettiklerimizi yaptık" dedi.

Finlandiya, bugün itibarıyla resmen NATO'nun 31. üyesi olmuştu.

Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Finlandiya gibi İsveç'in de NATO'ya katılmak için gerekli tüm koşulları yerine getirdiğini açıklamıştı.

Stockholm'ün başvurusu henüz Macaristan ve Türkiye tarafından onaylanmadı.