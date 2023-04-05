Politika

İdris Baluken cezaevinden çıktı

Eski HDP Milletvekili İdris Baluken’in cezaevinden tahliye edildiği bildirildi.
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İdris Baluken
İdris Baluken
türkiye İdris Baluken HDP

HABER MERKEZİ

HDP’den yapılan açıklamada, “Geçmiş dönem Grup Başkanvekilimiz ve Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın İdris Baluken, infazını tamamlayarak cezaevinden çıkmıştır” denildi.

Baluken, 6 yıl 5 ay 1 gün sonra tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi’nden 6 yıl 5 ay 1 gün sonra çıktı.

HDP grup başkanvekiliyken 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan Baluken, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış ve 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 

Baluken, 30 Ocak 2017’de görülen duruşmada hakkında verilen tahliye kararı sonra cezaevinden çıkmıştı. Ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine, 22 gün sonra 21 Şubat 2017’de yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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