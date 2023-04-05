Fransa: Suriyeli generaller ‘insanlığa karşı suçtan’ yargılanacak

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Fransa’da, Suriye’de 2013 yılında tutuklanan 2 Fransız vatandaşının öldürülmesinden sorumlu oldukları suçlamasıyla 3 Suriyeli generalinin yargılanmasına karar verildi. Beşar Esad hükümetinin Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk, Tümgeneral Cemil Hasan ve Tuğgeneral Abdulselam Mahmud hakkında “insanlığa karşı suç, işkence ve zorla alıkoyma” suçlamalarıyla açılan adli soruşturma sonuçlandı.

AA'nın aktardığına göre, Paris Adli Yargı Mahkemesi'nden sorgu hakimleri, 2013 yılında Suriyeli Fransa vatandaşı Mazzan Dabbagh ile oğlu Patrick Dabbagh’ın tutuklandıktan sonra öldürülmesindeki rolleri nedeniyle Suriyeli yetkililere Paris Ağır Ceza Mahkemesi’nde “insanlığa karşı suça ve savaş suçlarına ortaklık” suçlaması yöneltilebileceğine karar verdi.

Davanın sivil tarafları olan Suriye Medya Merkezi ile İnsan Hakları Ligi kararı “memnuniyetle karşıladıklarını” duyururken, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu da kararın Fransa’da ilk defa Suriye hükümetinden üst düzey yetkililerin yargılanmasına olanak vereceğini belirtti. Haklarında uluslararası tutuklama kararı bulunan generaller gıyaben yargılanacak.

NE OLMUŞTU?

Şam’daki Fransız okulunda görev yapan Mazzan Dabbagh ile Şam Üniversitesi'nde okuyan oğlu Patrick Dabbagh, Kasım 2013’te Suriye Hava Kuvvetleri istihbarat görevlilerince tutuklanmıştı.

Aynı dönemde tutuklanan ancak 2 gün sonra serbest bırakılan Mazzan’ın eşinin kardeşi Obedia Dabbagh, ikilinin Şam’daki Al-Mezzeh hapishanesine nakledildiğini söylemişti.

Ailenin şikayeti üzerine 2015’te açılan ön soruşturma 2016’da geniş çaplı soruşturmaya dönüşmüş, Suriye yönetimi Patrick’in Ocak 2014’te, babasının ise Kasım 2017’de öldüğünü açıklamıştı. Fransa 2018'de generaller hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarmıştı.