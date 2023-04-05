Politika

Karamollaoğlu: Gelecek ve DEVA partileri ile ortak listede anlaşamadık

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın içinde milletvekili listeleri için “üçlü ittifak” görüşmelerinden sonuç çıkmadığını açıkladı.
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
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HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın içinde milletvekili listeleri için “üçlü ittifak” görüşmelerinden sonuç çıkmadığını söyledi.

Sözcü TV'de konuşan Karamollaoğlu, “Bendeniz ittifak içinde ittifak diye adlandırdığımız üçlü ittifakı önemsiyordum. AK Parti'den kopan oyları cezbederiz diye düşündük ama bu konuda maalesef ittifak sağlayamadık" ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu, "DEVA Partisi ağırlıklı olarak 'Bizim logomuz altında seçime girelim' dedi. Biz de bu mantıklı olmaz dedik. Biz 7-8 kere seçime girmiş 20 yıllık bir partiyiz" dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı “İttifak bizim amblemimiz altında olmalı yoksa biz seçim kurullarında, sandık kurullarında yokuz dedik. Ama anlaşamadık son noktaya da geldik" diye konuştu.

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