Başbakan: Erbil-Bağdat anlaşmasının en kısa zamanda uygulanmasını umuyorum

ERBİL (K24)

Bakanlar Kurulu bugün, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamaya göre dün Bağdat’ta imzalanan Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatına ilişkin anlaşma masaya yatırıldı.

Başbakan’ın anlaşmayı önemli bir kazanım olarak nitelediği ve Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti ilişkilerinin iyileştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Başbakan ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarından taviz vermeden anlaşmayı sağlayan hükümet heyetine de teşekkür etti.

Başbakan, “Geçtiğimiz yıllarda federal hükümet yetkilileri Kürdistan Bölgesi’nin maaş ve mali haklarını kestiği için Kürdistan Bölgesi petrol ihraç etmek zorunda kaldı. Petrol ihraç kuralları da anayasaldı ve bu haklar çerçevesinde gerçekleştirildi” dedi.

Anlaşmanın olduğu gibi en kısa zamanda uygulanmasını umduğunu belirten Başbakan, bu anlaşmanın bütçe yasasının uygulanması ve petrol ve gaz yasasının hazırlanmasına ön ayak olması temennisini dile getirdi.