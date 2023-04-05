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Afrinli kadın ve 4 çocuğu silahlı gruplar tarafından kaçırıldı

Afrin İnsan Hakları Örgütü, Dicle Cemal Bekir ve 4 çocuğun 3 ay önce silahlı gruplar tarafından kaçırıldığını duyurdu.
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Dicle Cemal Bekir ve çocukları
Dicle Cemal Bekir ve çocukları
kürdistan Dicle Cemal Bekir Afrin silahlı gruplar

HABER MERKEZİ

Afrinli Dicle Cemal Bekir isimli kadının 4 çocuğuyla birlikte Azez’deki Türkiye destekli silahlı gruplar tarafından kaçırıldığı belirtildi.

Afrin İnsan Hakları Örgütü, Dicle Cemal Bekir ve 4 çocuğun 3 ay önce silahlı gruplar tarafından kaçırıldığını duyurdu.

3 aydır ulaşılamayan kadın ve çocuklarının kimlikleri olmadığı gerekçesiyle Bab el Selame sınır kapısından Azez’e gönderildiği ve burada Sukur eş Şemal isimli silahlı grup tarafından kaçırıldığı bildirildi.

30 yaşındaki Dicle Cemal Bekir’in Avusturya’daki eşi İdris Musa, insan hakları örgütlerine çağrıda bulunarak, eşi ve çocuklarının serbest bırakılması için Türkiye’nin yanı sıra Suriye muhalefetine bağlı geçici hükümet ve silahlı gruplara baskı yapmalarını istedi.

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