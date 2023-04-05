K24 ÖZEL - ‘Kürt seçmen bu seçimlere daha az heyecanla yaklaşıyor’

DİYARBAKIR (K24)

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili ittifakların programları ile tartışmaları devam ediyor.

K24’e konuşan Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vahap Coşkun, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Millet İttifakı’na yakın bir noktada durduğunu söyledi.

HDP seçmeninde ciddi bir heyecan yaşanmadığını dile getiren Coşkun, “Diğer yandan HDP’nin en büyük amacı Cumhur İttifakı’nın kaybetmesidir. Yani Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın kaybetmesi, HDP’nin hedefine ulaşması anlamına gelmektedir” dedi.

K24’e konuşan Diyarbakır Eğitimi İzleme ve Reform Girişimi (DİERG) Direktörü Prof. Dr. Aziz Yağan, Kürt toplumunun ve yaşadıkları bölgenin 100 yılı aşkın bir süredir sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Kürt toplumunu temsil eden siyasetçilerin de programlarıyla sorun çözüm araması ve hedeflerini bu yönde belirlemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yağan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kürt toplumu sorunlarına çözüm bekliyor ve bu amaçla siyasileri destekliyor. Siyasi partiler, Kürt halkının ve toplumunun sorunlarını hedef almasalar bile amaçlarına hizmet eden alternatifler bulmalıdır. Türkiye'de kimin iktidara gelip kimin iktidardan uzaklaştırılacağı Kürt toplumu ve seçmeninin ana hedefi olarak belirlenmemeli.”

Yağan, “Kürtlerden yoğun destek gören partilerin Kürtlerle ilgili siyasetsizliğinden dolayı toplum da heyecansız” dedi.