Politika

Almanya Dışişleri Bakanı’ndan K24’e: Terörle mücadelede Irak’a desteğimizi sürdüreceğiz

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Irak'ta terörizmin ciddi bir tehdit olmaya devam ettiğini bildiklerini söyledi.
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BRÜKSEL (K24)

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Irak'ta terörizmin ciddi bir tehdit olmaya devam ettiğini bildiklerini söyledi.

NATO dışişleri bakanları toplantısının ardından K24 muhabirinin sorusunu yanıtlayan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, “Ukrayna krizi Avrupa güvenliğini tehdit ediyor. Irak'ta terörün hala ciddi bir tehdit olduğunun bilincindeyiz ve bu bağlamda Irak'ta terörle mücadelede işbirliğimizi sürdüreceğiz” dedi.

“NATO zirvesinde Irak'taki terör tehdidini ortadan kaldırmak için işbirliğimizi sürdürme konusunda mutabık kaldık” diyen Baerbock, "Son bir yıldır Avrupa güvenliği Rusya tarafından tehdit ediliyor. Avrupa'da uzun yıllardır var olan barış ve güvenlik Rusya tarafından tehdit ediliyor” ifadelerini kullandı.

Baerbock sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak ne Avrupa Birliği ne de NATO dünyada teröre yönelik başka tehditler olduğunu unutmadı. Madrid'deki NATO zirvesinde bu strateji üzerinde anlaştık. Dünyada biri terörizm olmak üzere farklı güvenlik tehditleri var. Bu bağlamda NATO, Irak dahil terörle mücadelede ortaklarımıza yardım ediyor. Bildiğiniz gibi Almanya, Irak'ta terörle mücadelenin destekçisidir.”

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