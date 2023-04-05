Politika

YSK açıkladı: 7 milyon yeni seçmen var

Toplam 64 milyon 191 bin 285 seçmen olduğunu açıklayan YSK, yeni seçmen sayısının 7 milyon olduğunu paylaştı.
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türkiye YSK Seçmen

HABER MERKEZİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanabilecek seçmen sayısını açıkladı.

Toplam 64 milyon 191 bin 285 seçmen olduğunu ve yeni seçmen sayısının 7 milyon olduğunu açıklayan YSK, bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'inin yurt dışında yaşadığını bildirdi.

YSK, oy verme işlemleri için toplam 195 bin 705 sandık kurulacağını açıkladı. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak.

Seçmen kütüğü ise 12 Nisan'da netleşecek ve 19 Nisan'da seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı başlayacak. YSK, 6 Nisan'da ilçe seçim kurullarındaki itirazları toplayacak, 7 Nisan'da itirazları karara bağlayacak.

8 Nisan'da İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazlar karara bağlanacak.

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