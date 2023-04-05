Başbakan: 688 sayılı BMGK kararı kendi kendimizi yönetmemizin yolunu açtı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 688 sayılı kararının Kürdistan halkının kendi istekleri doğrultusunda kendisini yönetmesinin yolunu açtığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan, “UNSC 688, dağlarda mahsur kalan insanlarımıza insani yardım ulaştırılmasına izin verdi ve kendimizi şartlarımıza göre yönetmemizin yolunu açtı” ifadelerini kullandı.

688 sayılı BMGK kararı ile Baas rejimi güçlerinin 36’ıncı paralelin kuzeyine geçişleri yasaklanarak uçuşa yasak bir alan oluşturulmuştu.

1991 yılının Mart ayında Kürdistan Bölgesi’nde başlayan Raperin’in (ayaklanma) ardından Baas rejimi tüm gücü ile Kürdistan halkına karşı kapsamlı bir saldırı başlatmıştı.

Yüzbinlerce Kürdistanlı saldırılardan kaçarak Türkiye ve İran sınırına yönelmişti.

BMGK, Fransa ve Belçika’nın talebi üzerine 5 Nisan 1991 tarihinde Kürdistan Bölgesi’nde oluşturulacak güvenli bölge ile Kürdistanlıların Irak ordusunun saldırılarından korunması, insani yardımların ulaştırılması ve göç edenlerin eski yerlerine dönmelerinin sağlanmasına karar vermişti.