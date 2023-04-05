Kılıçdaroğlu’ndan ‘HDP’yle bakanlık konuşuldu mu?’ sorusuna yanıt

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı.

Millet İttifakı'nın milletvekili listelerini belirleme çalışmalarını devam ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ortak liste için çalışıyoruz. Önemli bir seçim Türkiye açısından. Komşularımız açısından da çok önemli. Bilime, akla, sağduyuya dayanan, kutuplaştırmayan, kucaklaştıran siyasete ihtiyacımız var" dedi.

“HER VATANDAŞ AB'YE VİZESİZ GİRECEK”

Cumhur İttifakı'ndaki partilerin seçime ayrı ayrı girmelerinin kendilerini nasıl etkileyeceği sorulan Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Diğer partilerin konumuna bakıp kendimize politika oluşturmuyoruz. Seçimi kazanacağız, en geç 1 yıl içinde Türkiye'yi nefes alır hale getireceğiz. Cumhur İttifakı şunu yaptı, bunu yaptı... Ülkede her vatandaş AB'ye vizesiz girecek. Çiftçinin, üreticinin kazanacağı, istihdamın büyüyeceği, fabrikaların çalışacağı bir Türkiye hayal ediyoruz. Vizeyi kaldıracağız. Gerekli düzenlemeleri yapacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Siz düşünce özgürlüğüne kısıtlama getirirseniz sizin ülkenizde demokrasi yoktur. Biz diyeceğiz ki, 'Bizim ülkemizde her türlü düşünce özgürce paylaşabilir, medya özgürce yayın yapabilir'. Ben gençlere 'Cumhurbaşkanı olunca en rahat beni eleştireceksiniz' diyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştiriye tahammül göstermediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Benim hatam varsa doğal olarak eleştiri olacaktır. Ben de aynı hatayı tekrar etmemeye özen göstereceğim. Erdoğan eleştiriye tahammül edemiyor, sabah insanlar gözaltına alınıyorsa bu düzen yıkım getirir. AB'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları ülkemize getireceğiz. Emin olun, telefonla konuşurken 'Acaba biri bizi dinliyor mu?' Ben söylüyorum, dinliyorlar. Dinlemezseniz namertsiniz" şeklinde konuştu.

“HEDEFİMİZ BİRİNCİ PARTİ OLMAK”

Parti olarak seçimden ilk sırada çıkmayı hedeflediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Hedefimiz birinci parti olmak. Bütün partilerin isteği bu. Cumhurbaşkanı seçimini de açık farkla kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

“MUHARREM İNCE'YE HAKSIZ BİR ELEŞTİRİ YAPMAK İSTEMEM”

Soru üzerine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yle görüşmesi ve İnce ile Sinan Oğan'ın adaylıklarının ilk turda kazanmasına engelleyebileceği yorumlarını değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben birinci turada sonucu alacağımıza inanıyorum çünkü sonuçta sağduyu galip gelecek. Ülke bu haldeyken, işsizlik diz boyu iken, gençler iş bulamazken, soğanın tanesi 7.5, 10 lirayı bulmuşken... Bir an önce bunu bitmesi lazım. Son düzlüğe girdiğimizde seçmenin sağduyusuna güveniyorum" dedi.

İnce'nin teklif yapılmadığı açıklaması sorulan Kılıçdaroğlu, "Orada değil ama teklif yapıldı. Ayrıntıya girmek istemem. İşin özeti teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı. Görüşmede bir teklif yapılmadı. Bana göre üzerimize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak istemem. Karşı tarafı suçlamak gibi hakkım yok benim. Herkesin iradesine saygı duymam gerekir. (İnce'yi iktidar destekliyor iddiası) Ben Muharrem Bey'e böyle haksızlık yapmak istemem. Sonuçta beraber çalıştık. Cumhurbaşkanı adayımızdı, grup başkanvekilliğimizi yaptı. Haksız bir eleştiri yapmak istemem. Öyle de düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

“SECCADEYİ FARK ETMEDİM”

Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun düzenlediği iftarda seccadeye bastığı fotoğrafa değinen Kılıçdaroğlu, "Güzel bir iftar yaptık, dualar okundu. Arkasından konuşmalar yapıldı. Lokantanın iç bölümüne geçildi. Orada fotoğraflar çekildi. Yerde seccade olduğunu fark etmedim. İsmail Bey de fark etmedi. Bir yanlışımız vardı orada, fark edemedik. Biz politikacılar yere çok az bakarız. Hep karşıya bakarız. Gelen kişilerle fotoğraf çektirdik. Eleştiri gelebilir. Kalkıp da bir suçlama yapmak istemem" dedi.

Kendisine "komplo kurulduğu" iddiaları sorulan Kılıçdaroğlu, "Onu bilmiyorum ama gerçeklerden yola çıkarım. Tuzak, komplo diyenler oldu. O gerçeği bir gerekçeye sığdırmam bana yakışmaz. Ben samimi Müslümanım. Benim kalkıp da onu gerekçelendirip başka bir şeylerle örtmeye çalışmam olmazdı. Evet bunu samimi Müslümanlara sığınıyorum. Bir eksiğimiz, yanlışımız vardı" diye konuştu.

“KEŞKE AYNI TEPKİLER KUL HAKKI YİYENLERE VERİLSEYDİ”

Tepkilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Keşke aynı tepkiler kul hakkı yiyenlere, haram yiyenlere verilseydi. Ayda 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçilere yapılsaydı. Açlıktan ölen çocuklar için mücadele etselerdi. En büyük günahın kul hakkı yemek olduğunu ben biliyorum, herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

HDP GÖRÜŞMESİ

Seçimi kazanmaları halinde Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) bakanlık verileceği iddialarını reddeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"HDP'ye bakanlık verilmesi gibi bir şey yok. Bu konuları zaten konuşmadık. Birileri kalkıp kendisine göre bir şey söylüyor. Biz ittifak bir aradayız görüşüyoruz. Terörden hepimiz şikayetçiyiz. Mutabakat metnine zaten bunu yazdık. 'Millet İttifakı teröre destek veriyor' algısını yaratabilir miyim, yok efendim öyle şey. Biz bölgede de terörün olmamasını istiyoruz. Türkiye, İran, Irak, Suriye bir araya geleceğiz. Terörden arındıracağız. Komşumuzda da terör olmayacak çünkü bize sıçrayabilir. Orta Doğu halkları da terörden şikayet ediyor. O bölgeden terörü temizlemek zorundayız."

“İSTANBUL'UN NÜFUSU 2,5 MİLYON AZALACAK”

"Türkiye bu bölgenin dominant ülkesi. Bütün Akdeniz'de en güçlü ülke haline getireceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Samandağ'dan Mersin'e bütün Akdeniz'in en güçlü merkezi haline getireceğiz, üretim üssüne döndüreceğiz. 5 yıl içinde İstanbul'un nüfusu 2,5 milyon azalacak. İnsanlar buraya gelecek. Deprem bölgesini kapsayan 11 ili özel teşvik yasasını, ki yasa taslağını ittifak olarak Meclis'e sunduk. O yasa teklifimizi odalara göndereceğiz. Bunlar sadece ev yapacağız diyorlar. Bölge elden gidiyor. Ticaret, ekonomi nasıl? İnsanlar kenti terk etti, nasıl gelecek? Bunları düşünmüyorlar, günlük yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

“DIŞARIDAN 300 MİLYAR DOLAR GETİRECEĞİZ”

Yurt dışından 300 milyar dolarlık bir yatırım çekeceklerini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye zengin ülke, nerede kaynak yok. Dışarıdan 300 milyar dolar para getireceğim. Temiz para uyuşturucu baronlarının parası değil. Bu parayı yatırım yapması şartıyla getireceğiz. Gelip vurgun yapıp gitmeyecek. Türkiye'nin soyulmasına izin verilmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.