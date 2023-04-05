Politika

ABD Dışişleri’nden Erbil ile Bağdat hükümetleri arasındaki petrol anlaşmasına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil ile Bağdat hükümetleri arasında imzalanan petrol ihracatına ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
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ABD Dışişleri Bakanlığı
ABD Dışişleri Bakanlığı
ABD Kürdistan Bölgesi Irak petrol ihracatı anlaşması

WASHINGTON (K24)

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümeti arasında imzalanan petrol ihracatına ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

K24 muhabirinin sorusunu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Irak merkezi hükümeti ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Sözcü, “Bu anlaşma, Irak halkının çıkarlarını ön planda tutan Iraklı liderlerin yoğun çalışmalarının sonucudur” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, dün Bağdat’a gitmişti. Erbil ile Bağdat hükümetleri iki başbakan huzurunda Kürdistan Bölgesi’nden petrol ihracına ilişkin anlaşmayı imzalamıştı.

Anlaşmaya göre, Kürdistan Bölgesi petrolü SOMO üzerinden Türkiye’nin Ceyhan limanına sevk edilerek satılacak. Petrol geliri ise Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından kontrol edilen özel bir banka hesabında tutulacak.

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