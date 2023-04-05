Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanlarından ülkelerindeki Kürt toplumuna güvence

BRÜKSEL (K24)

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkelerinde yaşayan Kürtlere korunacaklarına dair güvence verdi.

K24 muhabirinin sorusunu yanıtlayan Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin her iki ülkeden bazı Kürtleri ülkelerinden iade etmelerini istemesiyle ilgili soruyu yanıtladı.

Bakanlar, bu iki ülkede yaşayan tüm Kürtlerin korunacağını ve tek bir Kürt’ün Türkiye'ye iade edilmeyeceğini vurguladı.

K24’e konuşan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, “Madrid zirvesinde imzalanan anlaşmaya bakarsanız, İsveç'in yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar çok net. Anlaşmada kimseden veya kimsenin sınır dışı edilmesinden bahsetmiyor. Terörle mücadele edeceğiz ama İsveç sistemi ve mahkemeleri çerçevesinde. İsveç hükümeti bunu anlaşmanın imzalanmasından bu yana çok net bir şekilde ifade etti” dedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da K24 muhabirine, “Türkiye'nin Finlandiya'daki Kürtlerle bir sorunu yok. Ülkedeki tüm Kürt diasporası korunacak” açıklamasında bulundu.

Haavisto, “Finlandiya'da yaşayan yaklaşık 10 bin Kürt vatandaşı var. Onlarla iletişimimiz var, her şey yolunda ve korunacaklar” dedi.

Daha önce Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'ten bazı Kürtlerin iadesini talep ettiği, ancak ülke yetkililerinin talebi reddettiği bildirilmişti.

Kürdistan Bölgesi ve Kuzey Kürdistan Kürtleri başta olmak üzere çok sayıda Kürt uzun yıllardır hem İsveç'te hem de Finlandiya'da yaşıyor.

Çok sayıda Kürt bu ülkelerin vatandaşıyken, bazıları siyasi faaliyetlere de katılıyor.