Soylu: 2 milyon 650 bin kişi çadırlarda yaşıyor

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Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maraş Pazarcık'ta kurulan Kızılay çadırında depremzedelerle iftar yaptı.

Burada yaptığı konuşmada çadırlardan konteynerlere, iftarlardan aşevine, çocukların çadır ve konteyner kentlerde eğitilmesinden sağlığa, tuvaletlerin temizliğinden banyolara kadar en ince detaylarla ilgilendiklerini dile getiren Soylu, “Ramazan'da bölgede binlerce iftar çadırı kuruldu, sadece AFAD ve Kızılay'ın koordinasyonunda 2 milyon kişiye iftar veriliyor” dedi.

“660 bin çadırda 2 milyon 650 bin kişi yaşıyor. 51 bin olan konteyner sayısı bir ay sonra 100 bini aşacak” diyen Soylu, şunları ifade etti:

“Pazarcık ilçe merkezindeki enkaz kaldırma çalışmaları bitti. Yani hem acil yıkılacaklar hem de aynı zamanda enkaz ve yıkık olanları kaldırıldı. 10 gün içerisinde birinci etabı bitiriyoruz. Yani neyi bitiyoruz? Hem acil yıkılacakları hem de enkazları kaldırmış olacağız. Hep birlikte ondan sonra ağır hasarlıları yıkacağız.

- Deprem bölgesindeki köylere ağır hasarlı, orta hasarlı, yıkık, yıkılmış bütün bunların tamamına konteyner vereceğiz evlerinin yanında. Verdiklerimiz var, vereceklerimiz var. Katlanır konteyner getiriyoruz. Çin'den getiriyoruz. İlki 10-11 gün sonra inecek ve buradan başlayacak. Yaklaşık 65 bin konteyner getiriyoruz sadece köylerdeki vatandaşlarımıza verebilmek için. Katlanabilir konteyner, sonra katlanır bir kenara koyarız işini gördükten, evini tamamladıktan sonra.

- Depremden 2 ay sonra bu kadar derlenip toparlanmak hiçbir ülkenin harcı değil.”