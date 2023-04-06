Hangi partiye kaç aday adaylığı başvurusu yapıldı?

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14 Mayıs 2023 milletvekili genel seçimleri için partiler aday listelerini 9 Nisan’a kadar Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edecek.

2018 ile 2023 seçimleri için yapılan başvurular kıyaslandığında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) aldığı başvurular yüzde 18 düşüş gösterdi.

Başvurular diğer partilerde büyük oranda artarken Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaklaşık yüzde 75 artış yaşandı.

2018’de AK Parti’ye 7 bin 329 başvuru yapılırken bu sayı 2023 seçimleri için 6 bin 25 oldu. Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından CHP’ye gelen başvurularda artış oldu. 2018’de 2 bine yaklaşan başvuru sayısı 2023’te ise 3 bin 500’ü aştı.

İYİ Parti’ye gelen aday adaylığı başvuru sayısı 2 bin 800’den 3 bin 379’a çıktı. 2018 seçimlerine kendi logosu ile giren Halkların Demokratik Partisi (HDP), 2023’te Yeşil Sol Parti adı altında seçimlere katılıyor. Aday adayı sayısı da bin 500’den 2 bin 783’e yükseldi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) ise küçük bir artış söz konusu. 2018’de bin 815 olan başvuru sayısı bu sene bin 894’e çıktı.

HDP VE CHP’DEKİ ARTIŞ

2018 ile 2023 başvuru sayısı karşılaştırıldığında CHP ile HDP/Yeşil Sol’da ciddi artış var. Ancak bu iki parti neredeyse AK Parti’nin yarısı kadar başvuru aldı. AK Parti’ye gelen başvuru sayısı yüzde 18 düştü.

HDP/Yeşil Sol’a yapılan aday adaylığı başvuru sayısı yüzde 86; CHP’ye gelen başvurular da yüzde 75 yükseldi.

İYİ Parti’ye yapılan başvurular yüzde 21; MHP’ye gelen başvuru sayısı da yüzde 4 artış gösterdi. (Kaynak: Habertürk, AA)