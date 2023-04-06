Son anket: Seçim ikinci tura kalacak

HABER MERKEZİ

Yöneylem Araştırma, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi mart ayı için yürüttüğü anket çalışmasını tamamladı.

Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu'nun paylaştığı anket sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki fark 4,8 puan.

Ankette katılımcılara “Türkiye nasıl yönetiliyor” diye soruldu. Yanıtlar şöyle oldu:

Yüzde 33,6: İyi yönetiliyoruz

Yüzde 56,6: Kötü yönetiliyoruz

Yüzde 9: Kararsız

“Erdoğan’a oy verir misiniz?” sorusuna ise şu yanıtlar verildi:

Yüzde 54,7: Asla

Yüzde 37,9: Kesinlikle

Cumhurbaşkanı adaylarının kararsızlar oransal olarak dağıtıldıktan sonra aldıkları oy oranı ise şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46,4

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41,6

Muharrem İnce: Yüzde 9,1

Sinan Oğan: Yüzde 2,9

İKİNCİ TUR

Seçimin ikinci tura kalması durumunda kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy dağılımı şöyle oldu:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 55,1

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41,9

“Muharrem İnce ikinci tura kalabilir mi” sorusuna yüzde 75,7’lik “Kalamaz”, yüzde 18,4 ise “Kalabilir” yanıtını verdi.

İlk turda İnce'ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 60,7’si ikinci turda Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini, yüzde 17,4’ü ise Erdoğan’ı destekleyeceğini kalanlar da kararsız ve sandığa gitmeyeceklerini söyledi.

PARTİLERİN OY ORANLARI

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları ise şöyle oldu:

AK Parti: Yüzde 35

CHP: Yüzde 27,6

İYİ Parti: Yüzde 9,5

HDP: Yüzde 9,3

MHP: Yüzde 6,3

Memleket Partisi: Yüzde 4,5

TİP: Yüzde 3,3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,1

Zafer Partisi: Yüzde 1

DEVA Partisi: Yüzde 0,9