Macron, Pekin’de Şi ile görüştü: Rusya'nın aklını başına toplaması için size güveniyorum

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Çin’in başkenti Pekin’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Rusya'nın aklını başına toplaması için size güveniyorum” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 3 günlük Çin ziyaretinin 2. gününde Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'in merkezindeki Büyük Halk Salonu'nun dışında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u karşıladı.

Görüşmelerden gelen haberlere göre Macron, Şi'ye "Rusya'nın aklını başına toplaması için size güveniyorum" dedi.

AA’nın haberine göre ise Fransa'nın Çin ile bağlarını geliştirmekten yana olduğunu belirten Macron, "Çin ile bağlarımızı koparmamalı, kendimizi Çin'den uzaklaştırmamalıyız" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı, Çin'in Ukrayna sorununun barışçı çözümü için 'büyük rol oynayabileceğini' ifade etti.

Pekin'de Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşen ve ardından onuruna verilen devlet yemeğine katılan Macron, 7 Nisan'da Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'yu ziyaret edecek. İki lider orada yeniden buluşacak.

Çin Devlet Başkanı Şi, ülke liderleriyle nadiren başkent Pekin'in dışında görüşüyor. Çin'in önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden olan Guangcou'daki buluşma, Şi'nin ABD ile jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde Avrupa ile ilişkilere ve özellikle ekonomik bağların sürdürülmesine verdiği önemin işareti olarak yorumlanıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞTÜ

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile bir araya geldi. Xinhua ajansının haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretine eşlik eden Dışişleri Bakanı Colonna'nın, Çinli mevkidaşı Çin Gang ile Pekin'de yaptığı görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Macron'un ziyaretine büyük önem verdiklerini ifade eden Çin Gang, Çin-Fransa kapsamlı stratejik ortaklığını ve birçok alanda uygulamalı işbirliğini daha üst seviyelere taşımak istediklerini belirtti. Çin Gang, 2024'ün iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 60'ıncı yılı olacağını anımsatarak birçok alan ve sektörde diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

FRANSA, ÇİN'İN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ ORTAĞI

Fransa, Avrupa ülkeleri içinde Almanya ve Hollanda'nın ardından Çin'in en büyük üçüncü ortağı konumunda bulunuyor. Çin ayrıca Macron'un Çin ile Batı arasında artan jeopolitik rekabette üçüncü bir yol arayışı öneren fikirlerini Avrupa ile son dönemde bozulan ilişkilerini düzeltmek için fırsat olarak görüyor.

Şi, en son 2018'de Hindistan ile yaşanan sınır gerilimin ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Hıbey eyaletinin merkezi Vuhan'da gayriresmi nitelikte bir zirve gerçekleştirmişti. İki lider burada en az dört kez yüz yüze görüşmüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018'deki ziyaretinde de de iki lider, hızlı trenle Pekin yakınındaki Tinecin şehrini ziyaret etmiş, burada bir buz hokeyi maçını izlemişti.

Macron ile Pekin dışında yapılacak görüşmenin de özellikle ekonomik ve ticari bağların geliştirilmesi mesajını içeren özel bir ağırlama olduğu değerlendiriliyor.