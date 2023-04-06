Mustafa Sarıgül’den Kılıçdaroğlu’na destek

HABER MERKEZİ

Kılıçdaroğlu, Sarıgül’ü TDP genel merkezinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından konuşan Sarıgül, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklediğini duyurdu.

“TDP olarak demokratik parlamenter sistemden yana olan bir partiyiz” diyen Sarıgül, şunları belirtti:

“Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargıyı arzu ediyoruz. İnanıyorum ki Türkiye’mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan en doğru aday sayın Kılıçdaroğlu’dur. İnanıyorum ki Türkiye’mizi raylarına oturtacak aday sayın Kılıçdaroğlu’dur. TDP olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Özellikle bireysel konuşma günü değil, toplumsal konuşma günü. TDP olarak, 13’üncü cumhurbaşkanımızı genel merkezimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk.”