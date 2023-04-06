Politika

Mustafa Sarıgül’den Kılıçdaroğlu’na destek

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül

HABER MERKEZİ

Kılıçdaroğlu, Sarıgül’ü TDP genel merkezinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından konuşan Sarıgül, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklediğini duyurdu.

“TDP olarak demokratik parlamenter sistemden yana olan bir partiyiz” diyen Sarıgül, şunları belirtti:

“Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargıyı arzu ediyoruz. İnanıyorum ki Türkiye’mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan en doğru aday sayın Kılıçdaroğlu’dur. İnanıyorum ki Türkiye’mizi raylarına oturtacak aday sayın Kılıçdaroğlu’dur. TDP olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Özellikle bireysel konuşma günü değil, toplumsal konuşma günü. TDP olarak, 13’üncü cumhurbaşkanımızı genel merkezimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk.”

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv