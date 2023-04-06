İsrail ordusu: Lübnan’dan İsrail’e 15 roket fırlatıldı
HABER MERKEZİ
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail’in kuzeyine bir dizi roket fırlatıldığı belirtildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun aktardığına göre, İsrail’in kuzeyine 15 roket fırlatıldı.
İsrail hava savunma sistemlerinin fırlatılan roketleri imha etmek için devreye sokulduğu kaydedildi.
Öte yandan İsrail ordusu, saldırı sonucu şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif şekilde yaralandığını aktardı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da ülkenin kuzey bölgelerinde hava saldırılarına karşı uyarı sirenleri çalındığını bildirildi.