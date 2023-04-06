AFAD: 2 ayda 24 bin 927 deprem meydana geldi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Maraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından 6 Şubat-6 Nisan arası 24 bin 927 deprem meydana geldi.

Açıklamada, Türkiye'nin ve yakın çevresindeki deprem aktivitesinin AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat takip edildiği kaydedildi.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremlerde can kaybının 50 bin 399'a yükseldiğini açıklamıştı.

6 Şubat’ta Maraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde yıkıma ve can kaybına sebep olmuştu.