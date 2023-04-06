Chelsea sezon sonuna kadar Lampard’a emanet

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Chelsea kulubünden yapılan açıklamada, sezon sonuna kadar Frank Lampard'la anlaşma sağlandıüı belirtildi.

Kulübün sahipleri Todd Boehly ve Behdad Eghbali yaptıkları açıklamada, "Frank'in Stamford Bridge dönmesinden dolayı son derece mutluyuz. O, bu kulübün ve Premier Lig'in efsanesi. Yeni antrenörümüzü ararken sezonun kalan bölümü için istikrarlı ve sağlam bir yapı oluşturmak istiyoruz. Frank, sezon sonundaki hedeflere ulaşmamız için gereken tüm niteliklere sahip" ifadelerini kullandı.

Frank Lampard, Chelsea'deki ilk döneminde 84 maçta görev yaparken 44 galibiyet 15 beraberlik ve 25 yenilgi elde etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ZORLU EŞLEŞME

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesinin uzağında kalan Chelsea, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'le eşleşti.

Gelecek hafta ilk maçta Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e konuk olacak Chelsea, 18 Nisan'da Stamford Bridge'de rakibini konuk edecek.

Chelsea'deki ikinci döneminde Frank Lampard, ilk maçında Premier Lig'de cumartesi günü oynanacak Wolverhampton karşısında çıkacak.

İKİ İSİMLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlerde yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Chelsea, son olarak İspanya Milli Takımı'nı çalıştıran Luis Enrique ve Bayern Münih'ten geçtiğimiz günlerde ayrılan Julian Nagelsmann'la görüşmelerini sürdürüyor.

Bu iki isme ek olarak Chelsea yönetiminin Mauricio Pochettino'yla görüşeceği kaydedildi.