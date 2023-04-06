Spor

Chelsea sezon sonuna kadar Lampard’a emanet

Graham Potter'la yollarını ayıran Premier ekibi Chelsea, sezon sonuna kadar eski kaptanı ve teknik direktörü Frank Lampard'a emanet.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Chelsea Frank Lampard sözleşme

HABER MERKEZİ

Chelsea kulubünden yapılan açıklamada, sezon sonuna kadar Frank Lampard'la anlaşma sağlandıüı belirtildi.

Kulübün sahipleri Todd Boehly ve Behdad Eghbali yaptıkları açıklamada, "Frank'in Stamford Bridge dönmesinden dolayı son derece mutluyuz. O, bu kulübün ve Premier Lig'in efsanesi. Yeni antrenörümüzü ararken sezonun kalan bölümü için istikrarlı ve sağlam bir yapı oluşturmak istiyoruz. Frank, sezon sonundaki hedeflere ulaşmamız için gereken tüm niteliklere sahip" ifadelerini kullandı.

Frank Lampard, Chelsea'deki ilk döneminde 84 maçta görev yaparken 44 galibiyet 15 beraberlik ve 25 yenilgi elde etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ZORLU EŞLEŞME

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesinin uzağında kalan Chelsea, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'le eşleşti.

Gelecek hafta ilk maçta Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e konuk olacak Chelsea, 18 Nisan'da Stamford Bridge'de rakibini konuk edecek.

Chelsea'deki ikinci döneminde Frank Lampard, ilk maçında Premier Lig'de cumartesi günü oynanacak Wolverhampton karşısında çıkacak.

İKİ İSİMLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlerde yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Chelsea, son olarak İspanya Milli Takımı'nı çalıştıran Luis Enrique ve Bayern Münih'ten geçtiğimiz günlerde ayrılan Julian Nagelsmann'la görüşmelerini sürdürüyor.

Bu iki isme ek olarak Chelsea yönetiminin Mauricio Pochettino'yla görüşeceği kaydedildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv