Suriye’de Kudüs Tugayı DAİŞ’le çatıştı: 9 ölü

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SOHR Palmira kırsalında DAİŞ ile çıkan çatışmalarda Kudüs Tugayı’na bağlı biri teğmen 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıklayarak, yaralıların tedavi için Humus Askeri Hastanesi’ne sevk edildiğini duyurdu.

Son 72 saatte Kudüs Tugayı’na mensup 9 kişi hayatını kaybetti.

SOHR’a göre, 4 Nisan’da Humus’un doğu kırsalında yer alan Palmira’da DAİŞ hücrelerine yönelik düzenlenen bir operasyon sonrasında yapılan sürpriz bir saldırı sırasında Kudüs Tugayı’na mensup 5 Suriyeli öldü.

Açıklamada, 5 Nisan’da Suriye uyruklu Kudüs Tugayı mensubu iki kişinin de Humus’un doğu kırsalındaki bir alanda DAİŞ hücreleriyle yaşanan çatışma sırasında öldüğü aktarıldı.

SOHR’a göre, Suriye Çölü'ndeki askeri operasyonlarda ölenlerin sayısı 2023 yılı başından bu yana 119 kişiye ulaştı.