Politika

Suriye’de Kudüs Tugayı DAİŞ’le çatıştı: 9 ölü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye’de son 72 saatte terör örgütü DAİŞ’le yaşanan çatışmalarda Kudüs Tugayı’na mensup 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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DAİŞ mensupları (Arşiv)
DAİŞ mensupları (Arşiv)
suriye Suriye Kudüs Tugayı DAİŞ Çatışma

HABER MERKEZİ

SOHR Palmira kırsalında DAİŞ ile çıkan çatışmalarda Kudüs Tugayı’na bağlı biri teğmen 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıklayarak, yaralıların tedavi için Humus Askeri Hastanesi’ne sevk edildiğini duyurdu.

Son 72 saatte Kudüs Tugayı’na mensup 9 kişi hayatını kaybetti.

SOHR’a göre, 4 Nisan’da Humus’un doğu kırsalında yer alan Palmira’da DAİŞ hücrelerine yönelik düzenlenen bir operasyon sonrasında yapılan sürpriz bir saldırı sırasında Kudüs Tugayı’na mensup 5 Suriyeli öldü.

Açıklamada, 5 Nisan’da Suriye uyruklu Kudüs Tugayı mensubu iki kişinin de Humus’un doğu kırsalındaki bir alanda DAİŞ hücreleriyle yaşanan çatışma sırasında öldüğü aktarıldı.

SOHR’a göre, Suriye Çölü'ndeki askeri operasyonlarda ölenlerin sayısı 2023 yılı başından bu yana 119 kişiye ulaştı.

 

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