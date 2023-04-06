IMF’den 33 yılın en düşük büyüme tahmini

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları öncesi katıldığı etkinlikte “Büyümeye Giden Yol: Eylem için Üç Öncelik” başlıklı bir konuşma yaptı.

Küresel ekonomide 2021’deki güçlü toparlanmanın ardından Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş nedeniyle büyümenin 2022’de neredeyse yarı yarıya düşerek yüzde 6,1’den yüzde 3,4’e gerilediğini belirten Georgieva, yavaşlamanın bu yıl da devam ettiğini söyledi.

“ÜLKE GRUPLARI ARASINDA KESKİN FARKLILIKLAR VAR”

Georgieva, “Gelişmiş ekonomilerin çoğunda şaşırtıcı derecede dirençli iş gücü piyasaları ile tüketici harcamalarına ve Çin’in yeniden açılmasının sağladığı iyileşmeye rağmen dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3’ten az büyümesini bekliyoruz” dedi.

Gelecek hafta açıklanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda görüleceği gibi büyümenin hem yakın hem de orta vadede tarihsel karşılaştırmaya göre zayıf kalmaya devam ettiğine işaret eden Georgieva, ülke grupları arasında da keskin farklılıklar olduğunu aktardı.

“ABD VE EURO BÖLGESİ’NDE EKONOMİK FAALİYET YAVAŞLIYOR”

Kristalina Georgieva, gelişmekte olan ekonomilerden bir miktar ivme geldiğini belirterek, Hindistan ve Çin’in 2023’te küresel büyümenin yarısını oluşturmasının beklendiğini kaydetti.

Yüksek faiz oranlarının talebi baskılaması nedeniyle ABD ve Euro Bölgesi’nde ekonomik faaliyetin yavaşladığına dikkati çeken Georgieva, “Gelişmiş ekonomilerin yaklaşık yüzde 90’ının büyüme oranlarında bu yıl bir düşüş görmesi bekleniyor” dedi.

Düşük gelirli ülkeler için borçlanma maliyetlerinin, ihracatlarına yönelik talebin zayıfladığı bir dönemde yükseldiğini belirten Georgieva, kişi başına düşen gelir artışlarının gelişmekte olan ekonomilerin altında kaldığını, bunun düşük gelirli ülkelerin diğerlerine yetişmesini daha da zorlaştıran ciddi bir darbe olduğunu vurguladı.

Georgieva, yoksulluk ve açlığın, Covid-19 krizinin başlattığı tehlikeli bir eğilim olarak daha da artabileceği uyarısında bulundu.

5 YILDA YÜZDE 3 CİVARINDA KALMASI BEKLENİYOR

IMF Başkanı Georgieva, geçtiğimiz yıllarda güçlü ve eş güdümlü para ile maliye politikası eylemlerinin çok daha kötü sonuçları engellediğini ancak artan jeopolitik gerilimler ve hala yüksek seyreden enflasyonla güçlü bir toparlanmanın zor olduğunu aktardı.

Georgieva, “Küresel büyümenin gelecek 5 yılda yüzde 3 civarında kalacağını tahmin ediyoruz; 1990’dan bu yana en düşük orta vadeli büyüme tahminimiz ve son 20 yılın ortalaması olan yüzde 3,8’in çok altında” dedi.