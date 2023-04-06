Mbappe’den PSG yönetimine sert sözler

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Fransa Ligue 1'de liderliğini sürdüren PSG'de Kylian Mbappe krizi yaşanıyor.

PSG’nin 2023-24 sezonu için yayımladığı tanıtım videosunda Kylian Mbappe'ye de yer verilirken yıldız oyuncu bu durumdan rahatsız olduğunu açıkladı.

Mbappe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yayınlanan bu videoya katılmıyorum. PSG büyük bir kulüp ve aile ama Kylian Saint Germain değil. Kulübün pazarlama toplantısında bunun basit bir röportaj olduğu söylendi. Bu videoyu desteklemiyorum. İmaj haklarım için mücadele ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncunun avukatı Delphine Verheyden, geçtiğimiz yıl L'Equipe'e yaptığı açıklamada, Fransa Milli Takımı'nın oyunculara imaj haklarıyla ilgili imzalattığı sözleşmeyi eleştirmiş ve federasyonun, Mbappe ile ilgili her şeye müdahele ettiğini söylemişti.

Fransa Milli Takımı'na seçilen oyuncuların imzaladığı sözleşmeyle ilgili Verheyden, "Fransa Milli Takımı'na bir oyuncu ilk kez seçildiğinde yapması gereken ilk şeylerden biri, reklam haklarını milli takıma vermek. İmzalanan bu sözleşme, imza tarihinden itibaren geçerli olmaya başlıyor ve profesyonel kariyerinizin bitmesinden 5 yıl sonraya kadar geçerliliğini koruyor. Kylian için bu süre 40 yaşından sonraya kadar geçerli olabilir. Karşı çıktığımız konulardan birisi bu. Bu kadar uzun bir taahüt gerçekçi değil" açıklamasında bulunmuştu.

Federasyonunun Kylian Mbappe ile ilgili birçok şeye müdahale ettiğini belirten Verheyden konuyla ilgili, "Milli takımın formalarıyla ilgili de sorunlarımız var. Milli takım formalarından kim sorumlu? Fransa Futbol Federasyonu, oyuncular ve forma üreticisi Nike. Eğer oyuncunun adını formaya yazıyorsanız o oyuncu belirli kazançlar sağlamalı. Paraya sahip olup olmayacağını ya da amatör futbol bağışlayacağına kendisi karar vermeli. Kylian'ın ürettiği her şeye müdahale etmek istiyorlar" dedi.

Fransa Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Noel Le Graet, tartışmalarla ilgili Kylian Mbappe'nin imaj haklarıyla ilgili sözleşmeyi imzalamamasının sorun yaratmayacağını belirtmişti.

Konuya ilişkin Graet, "Eğer Kylian bunu imzalamak istemezse para kazanamayacak, hepsi bu. Onu gerçekten seviyorum ve federasyona saygı duyduğunu düşünüyorum. Futbol, bireysel bir spor değil" ifadelerini kullanmıştı.