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Antep'te silahlı çatışma: 1 polis hayatını kaybetti

Antep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada izinde olan 1 polis ile 1 sivil hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.
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kürdistan Antep silahlı çatışma

HABER MERKEZİ

Antep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada izinde olan 1 polis memuru ile 1 sivil hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çöp atma meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında iki grup da birbirlerine silahla ateş etti. Kavga sırasında grup içerisinde bulunan 1'i polis 3 kişi kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan polis memuru Halil İbrahim Kuş, kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Çekiç isimli şahıs da hayatını kaybetti. Yaralı olan Mehmet Ali Kuş'un da durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Biri polis 2 kişinin ölümü ve bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (Kaynak: İHA)

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