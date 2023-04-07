İsrail’den Lübnan ve Gazze’ye hava saldırısı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu akşam saatlerinde, İsrail güvenlik güçlerinin bu hafta Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya iki kez baskın düzenlemesine karşılık olarak atılan roketlere “güçlü bir yanıt” vereceklerini söyledi.

Gece saatlerinde Gazze'de çok sayıda patlama sesi duyuldu ve AFP haber ajansı Hamas'ın çok sayıda eğitim sahasının vurulduğunu bildirdi.

Reuters, İsrail’de Gazze Şeridi’nin yakınlarında sirenlerin duyulduğunu aktardı.

Gün ağarırken, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Hamas hedeflerini vurduğunu bildirdi, Reşidiye Mülteci Kampı’nın yakınlarında yaşayanlar üç patlama sesi duyduklarını bildirdi.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in kuzeyine gün içerisinde 34 roket atıldığını açıklamıştı ve saldırılardan Filistinli grup Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

İsrail ordusu, çoğu roketin engellendiğini ancak altısının İsrail topraklarını vurarak binalara zarar verdiğini ifade etti.

Sağlık görevlilerine göre bir kişi şarapnelle hafif yaralandı.

Hamas, füzeleri kimin fırlattığına dair bilgisinin olmadığını söyledi.

Bölgede gerilim, İsrail güvenlik güçlerinin İslam'ın üçüncü en kutsal yeri olan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya iki gün üst üste baskın düzenlemesinin ardından tırmandı.

İsrail ordusu, roket saldırısının 2006 İsrail-Lübnan Savaşı’ndan beri en büyük roket saldırısı olduğunu kaydetti.

Hamas'ın kontrolündeki Gazze'den de İsrail'e gün içerisinde 25 roket fırlatıldı.

İsrail ordusu, İsrail topraklarını vuran altı roketin nereye düştüğünü açıklamadı. Ancak fotoğraflar, sınır kasabası Shlomi'de bir banka ve Fassuta köyündeki bir araba da dahil olmak üzere çok sayıda binada meydana gelen hasarı ortaya koyuyor.

Bir görgü tanığı, “Patlama sesleri ve sirenler duyduk. Evimin önünden geçen bir arabanın tavanına roket çarptı ama roket patlamadı. Arabanın peşinden gittiğimde birinin yaralandığını gördüm" dedi.

İsrail ordu sözcüsü Yarbay Richard Hecht, saldırının arkasında Hamas'ın olduğuna inandıklarını ve ‘İslami Cihad'ın da işin içinde olmasının mümkün olduğunu söyledi.

Hecht, 2006'da İsrail'le bir ay süren savaşı yürüten Lübnanlı grup Hizbullah'ın saldırıdan haberdar olduğunu düşündüklerini ve İran'ın parmağı olduğundan şüphelendiklerini de sözlerine ekledi. (Kaynak: BBC)