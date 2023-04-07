PZK Sözcüsü: Siyasi partiler Kürtçe bilen adaylar göstermeli

DİYARBAKIR (K24)

Kürt Dil Platformu (PZK), 14 Mayıs seçimlerine yönelik tutumuna dair basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Toplantının ardından K24’e konuşan PZK Sözcüsü Şerefxan Ciziri, “Kürt Dil Platformu’nun var olma amacı kurum, kuruluş ve siyasi partilerin Kürtçeyi kullanmaları ve Kürt diline sahip çıkmaları için fırsatlar yaratmaktır” dedi.

“Siyasi partiler Kürtçe bilen aday göstersin” diyen Ciziri, bunun Kürt kültürü, tarihi ve dili için önemine dikkat çekti.

K24’e konuşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan da, “Kürt diline sahip çıkmak milli ve manevi bir sorumluluktur. Çalışmalarımızı Kürtçe yapacağız ve adaylarımızın da Kürtçe bilmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

KÜRTÇEYLE İLGİLİ TALEPLER

Toplantıda Kürt Dil Platformu’nun 2023 seçimlerine yönelik taleplerini sıralayan Ciziri, bölgedeki köy, şehir, mahalle ve sokak isimlerinin Kürtçe olması gerektiğini söyledi.

Ciziri’nin sıraladığı taleplerden bazıları şöyle:

“-Anaokullarından, ilkokul ve ortaokullara, hatta üniversitelere kadar eğitim dili Kürtçe olmalıdır.

-Bölge camilerinde hutbeler Kürtçe okunmalıdır.

-Bu isteklerin gerçekleşmesi için resmi Kürt Dil Kurumu kurulmalı ve bu kuruma bütçe ayrılmalıdır.

-Bölgemizdeki seçimlerde milletvekili ve belediye adaylarının Kürtçe bilmesi gerekmektedir.

-Bölgemizde seçimlere katılacak tüm adaylar için Kürt dili ortak kriter olmalıdır.

-Tüm Kürt adaylarının Kürtçe konuşmasını, tartışmalar yapmasını, toplantı, konferans ve panellere katılmasını, Kürtçe sloganlar atmasını talep ediyoruz.

-Siyasi partiler ve oluşturdukları ittifaklar pek çok farklı vaat ve söylemle seçimlere hazırlansa da platformun dile getirdiği talepler bu vaatler içinde çok fazla yer bulmuyor.”