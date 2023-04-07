UNICEF: 4 milyon çocuk Maraş merkezli depremlerden etkilendi

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye ofisi, 6 Şubat'ta yaşanan ve 50 bin 399 kişinin hayatını kaybettiği Maraş merkezli depremlerin ardından uluslararası toplumdan ilave yardım talep etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis, deprem sonrasında çocukların ve onların ailelerinin uzun dönemli etkilenmemesi için uluslararası yardımın artırılması gerektiğine işaret etti.

“138 MİLYON DOLARLIK İLAVE YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDUK”

De Dominicis, UNICEF Türkiye'nin ilave 138 milyon dolarlık bir yardım çağrısında bulunduğu bilgisini paylaştı.

Deprem sonrası bölgedeki çocukların ve ailelerin iyileşmeleri ve hayatlarını tekrar inşa etmeleri için yardımın acil olduğuna dikkat çeken Dominicis, bu grubun öncelikli tutulmasının önem taşıdığını kaydetti.

UNICEF Türkiye'deki depremlerden okul yaşında olan yaklaşık 4 milyon çocuğun etkilendiğini bildirdi.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim faaliyetlerine destek sağlayan UNICEF, aynı zamanda yıkılan okulların yeniden inşası için maddi yardımda bulunuyor.