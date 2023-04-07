Politika

ABD’de alarm: Ukrayna savaşının gizli planları sızdı

ABD ve NATO'nun Ukrayna savaşıyla ilgili gizli belgelerinin sosyal medyaya sızması, Washington’ı alarm durumuna geçirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Ukrayna
Ukrayna
ABD ABD Ukrayna savaşı gizli planlar

HABER MERKEZİ

ABD’nin Ukrayna savaşıyla ilgili gizli belgelerinin sosyal medyaya sızdığı ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Rusya'ya karşı Ukrayna ordusunu güçlendirmeyi amaçlayan ABD ve NATO’nun gizli savaş planlarının Twitter ve Telegram’a sızdırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

New York Times gazetesinin haberine göre, Ukrayna'nın Rusya’ya yönelik beklenen karşı taarruzuna dair ABD ve Ukrayna arasında yürütülen görüşmeleri içeren gizli belgelerde Ukrayna’nın asker sayısı ve silahları gibi Rusya için yararlı bilgiler olması dikkat çekiyor.

Orijinal belgelerde bazı değişiklikler yapıldığı ve ölen Rus askeri sayısının düşük gösterildiği belirtildi. Öte yandan Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatı ayrıntılarının ve Ukrayna ordusuna ait fotoğrafların sızmasının ABD istihbaratı açısından çok ciddi bir veri ihlali olduğu kaydedildi.

New York Times, ABD'li yetkililerin paylaşımların silinmesi için başlattığı girişimlerin başarılı olamadığını yazdı. Pentagon sözcüsü Sabrina Singh “Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili haberleri inceliyoruz” dedi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv