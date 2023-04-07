Çavuşoğlu: Suriye’yle diyaloğun devam etmesi gerekiyor

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Lavrov ve Çavuşoğlu, heyetler arası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi.

“Deprem sonrası desteği için Rusya'ya teşekkür ediyoruz” diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Savaşın bir an önce müzakere ile bitmesi gerektiğini söyledik. Türkiye olarak elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguladık. Tahıl koridoru, diyalog ve müzakerenin sonuç verdiğinin bir kanıtı. Anlaşmanın devam etmesine önem veriyoruz. Bu aynı zamanda dünya gıda krizinin azaltılması bakımından da önem arz ediyor. Rus tahılı ve ihracatının önündeki engellerin de kaldırılması gerektiği konusunda mutabıkız. Bu engellerin kaldırılması için gayretleri destekliyoruz.”

“AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ARASINDA KALICI BARIŞ ANLAŞMASINI ARZULUYORUZ”

Çavuşoğlu, “Moskova'da her ülke kendi görüşü ve tutumunu dile getirdi. Bir iki toplantıda her sorunun halledilemeyeceğini biliyoruz, gerçekçiyiz ama diyalogun devam etmesi lazım. Dörtlü dışişleri bakanları toplantısının ne zaman olacağını da değerlendirdik” dedi ve şunları ekledi:

“Arzumuz bir an önce Azerbaycan-Ermenistan arasında kalıcı barış anlaşmasının imzalanması. Kıbrıs konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Bugünkü toplantımızda Afganistan'ı da değerlendirdik. Taliban'ı tanımadan angajmanımız devam ediyor. Ancak kız çocuklarına ve kadınlara yönelik uygulamaları kabul edilemez.”

Türkiye Dışişleri Bakanı, “Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi konusunda ortak bir irademiz var. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali dahil olmak üzere, enerji işbirliği konularını ele aldık. Santralin açılışının ilk etabı 27 Nisan'da olacak” dedi.

"KRİZ DEVAM EDİYOR"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“İstanbul tahıl anlaşması geçen sene temmuz ayında imzalanmıştı. Şimdiye kadar 866 gemi 27 milyon tondan fazla tahıl ve gıdayı sevk etti. Dünyada bir gıda fiyat istikrarının getirilmesine katkı sağladı. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Erdoğan Sayın Putin ile her görüşmesinde en az gelişmiş ülkelere bu buğdayın gitmesi yönünde düşüncelerini vurguladı. Ayrıca Rus tahılının bir miktarının Türkiye'ye getirilmesi ve burada un haline getirilip en az gelişmiş ülkelere unun ulaştırılması konusunda işbirliği başladı. Katar da buna destek veriyor. Kriz devam ediyor, savaş devam ediyor ama bu tür adımlarla dünya gıda krizinin en az şekilde hissedilmesi için önemli çaba sarf ediyoruz.”

Çavuşoğlu, “Ankara-Şam hattında diyaloğun şeffaf bir şekilde devam etmesi gerekiyor” dedi.

LAVROV’UN AÇIKLAMALARI

“İlişkilerde bu kadar verimli olmamız iki ülkenin samimi diyaloğuna dayanıyor” diyen Lavrov ise, şunları belirtti:

“İlişkilerimizde lokomotif olan projelerden bahsettik. Özellikle Akkuyu'nun inşası Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirecektir. 27 Nisan'da santralin birinci blokuna nükleer enerji sevk etmiş olacağız. Geçen yılki doğalgaz dağıtım merkezi kararının da ne kadar isabetli olduğunu geçen süreçte çok iyi anladık. Filistin-İsrail konusunda BMGK kararlarının uygulanması çağrısı yapıyoruz.

“ERMENİSTAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN NORMALLEŞMESİNİ İSTİYORUZ”

“Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesini istiyoruz. Ulaşıma dair her türlü engellerin kaldırılmasını arzu ediyoruz” diyen Lavrov, şunları kaydetti:

“Ukrayna konusunda kolektif batının yapıcı olmayan bir gündemi var. Hedeflerini Rusya'yı sahada yenmek olarak açıkladılar. Bağımsız, egemen politika yürüten ülkelere karşı faaliyetlerde bulunuyorlar. Rusya'yı yendikten sonra sıra Çin'e gelecek. Kendi ulusal çıkarlarını koruyan her ülkeyi sindirmeye çalışıyorlar. ABD çıkarlarına tabii olmalarını istiyorlar. Ukrayna ile ilgili görüşmeler sadece Rusya’nın çıkarlarının göz önüne alınması durumunda gerçekleşebilir. Barış görüşmelerine yanaşmadığımız doğru değil, fakat bu görüşmelerin, daha önce sunduğumuz prensiplere dayanması gerekiyor.”

“ÇAVUŞOĞLU'NU MOSKOVA'YA DAVET EDİYORUM”

Lavrov, “Tahıl anlaşmasının Rus kısmı uygulanmıyor. BM sürekli Batı ülkelerine çağrıda bulunuyor fakat nafile, hiçbir karşılık vermiyorlar. Rus tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşmasının önünü kesen kısıtlamalar sürüyor, hatta giderek artıyor. Çavuşoğlu'nu Moskova'ya davet ediyorum” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı, soru- cevap kısmında ise şu ifadeleri kullandı:

“Yaptırım listelerine tahıl veya gübre dahil edilmedi. Ancak SWIFT sisteminden çıkarıldık, gemilerimizi sigortalayamıyoruz ve yabancı gemiler de limanlarımıza giremiyor. Tahıl ve gübre doğrudan yaptırımlara tabi olmasa da bize resmen ‘Siz tahıl ve gübreyi depolayın. Nasılsa sevk edemeyeceksiniz’ diyorlar. Bu sorunu çözmek isteyen kimse görmediğimiz ve tarafların vicdanına seslenmekten bıktığımızı için anlaşmayı askıya aldık. Tahıl anlaşmasını 120 gün uzatmıştık fakat bu meseleyi çözme gayreti görmediğimiz için anlaşmayı askıya aldık, şimdi de 60 gün uzattık. Fakat Rus tahılı konusunda bir gelişme olmazsa bu anlaşmaya gerek olup olmadığını sorgulayacağız.”

“UKRAYNA'DAN SEVK EDİLEN TAHILLARIN ASLAN PAYI AB'YE GİDİYOR”

Lavrov, “Ukrayna'dan sevk edilen tahılların aslan payı AB'ye gidiyor. Eğer isterlerse kendi tahıllarını karayoluyla gönderebilirler. Biz ise bu anlaşmanın dışında kendi adımlarımızı atarız. Batı problemleri gerçekten çözmek istemiyor” dedi.

“Minsk anlaşmalarını Ukrayna'yı silahlandırma molası olarak kullandılar. Batı, Ukrayna'da Nazi ideolojisinin sıçramasına katkı sundu. Batı bunları Rusya'yı zayıflatmak, Ukrayna ve Rusya haklarının refaha ulaşmasını engellemek için yaptı” diyen Lavrov, şunları belirtti:

“(Ukrayna lideri Volodimir) Zelenskiy’in Nazi rejiminin yansıtmaya çalıştığı gibi ‘dünyanın en demokratik devletine saldırı’ gibi bir durum yok. Biz görüşmeye açığız. Ancak haklı taleplerimiz dikkate alınmalı. Bu kendine ‘demokratik’ diyen devlet (Ukrayna) bakın hangi yasaları çıkarttı: Rusçayı yasakladı, Rusça kitaplar yasaklanıyor, Rus sanatçılar konser veremiyor. Odessa, İkinci Yekaterina tarafından kurulan bir şehir. Ancak heykeller bile kaldırılıyor.”

“HER DÖRT TARAF İÇİN UYGUN TARİH BELİRLEYECEĞİZ”

Lavrov, “Dışişleri bakanlarının toplantısı için hazırlık devam ediyor. Tarih konusunu da görüşüyoruz. Her dört taraf için uygun tarih belirleyeceğiz. (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken, G-20 toplantısında ayaküstü görüşme teklif etti. Ben de kabul ettim ve yaptık” dedi.