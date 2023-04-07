Politika

İsveç’ten Türkiye’nin 2 iade talebinden birine onay, birine ret

İsveç hükümeti, Türkiye tarafından istenen iki kişiden birinin iadesine onay verirken, diğerinin ise gönderilmesine karşı çıktı.
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avrupa İsveç Türkiye iade talepleri

HABER MERKEZİ

Adalet Bakanlığı, Türkiye’de yolsuzluk suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırılan 29 yaşındaki Ömer Altun’un iadesine şartlı onay verdi. İsveç’in talebi üzerine Altun Türkiye’ye gönderildikten sonra yeniden yargılanacak.

AFP, Yüksek Mahkeme’nin Altun’un iadesini kabul etmesinin ardından hükümetin bu yönde bir karar aldığını duyurdu.

Bu arada İsveç, Türkiye tarafından istenen 51 yaşındaki Mehmet Zakir Karayel isimli kişinin iadesine ilişkin talebi reddeden Yüksek Mahkeme’nin kararını ise onayladı.

GEREKÇE: İADESİ İSTENEN KİŞİ AYNI ZAMANDA İSVEÇ VATANDAŞI

Adalet Bakanlığı, istenen bu kişinin İsveç vatandaşı olduğu gerekçesiyle iade işleminin gerçekleşmeyeceğini bildirdi.

İsveç, geçen yıl en az iki Türkiye vatandaşını iade ederken, Türkiye’de darbe girişimiyle bağlantıları oldukları suçlaması yöneltilen Zaman gazetesinin İngilizce yayının genel yayın müdürü de içinde olmak üzere bir kaç kişinin iadesini ise kabul etmedi.

Türkiye’nin talep ettiği kişilerin geri iade edilmemesi Ankara’nın İsveç’in NATO üyeliğini onaylamamasının önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) geçen ay onayından sonra Finlandiya’nın NATO üyeliği salı günü resmiyet kazanmıştı.

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