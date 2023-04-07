Politika

AK Parti2den DSP'ye ittifak teklifi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Demokratik Sol Parti’ye (DSP) ittifak teklifinde bulunduklarını belirterek, "Beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük, teklifimizi ilettik" dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye AK Parti DSP ittifak teklifi

HABER MERKEZİ

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DSP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Önder Aksakal ile görüştü.

Görüşmede 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin değerlendirme yapıldı. 

Görüşme sonrası açıklama yapan Binali Yıldırım, "Bu seçimde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük. Teklifimizi ilettik. Kendileri değerlendirecek ve ona göre hareket edeceğiz" dedi.

Yıldırım'ın ardından söz alan Aksakal ise şunları söyledi:

"Bu süreçte DSP Atatürk'ün yolunda Bülent Ecevit'in ilkeleri ışığında Türk milletine hizmet etmek için ilkeli bir duruşla, dürüstlük ve şeffaflık içinde yoluna devam edecektir. DSP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda sonuçlanması için elinden geleni yapacaktır. TBMM'de yer alarak katkılarımızı sunmak istediğimizi paylaştık. Saat 14.00'te başkanlık kurulumuzu toplantıya çağırdık. Dünkü ve bugünkü ziyareti değerlendirip açıklama yapacağız. Toplantımızdan sonra düşüncelerimizi bildireceğiz."

Dün de CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv