Neçirvan Barzani’den siyasi taraflara seçim takvimine uyma çağrısı

ERBİL (K24)

İki devrimin Peşmergesi Şêxella İbrahim’in taziyesine katılan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Neçirvan Bazrani, Başbakan Mesrur Barzani ile birlikte Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) bakanlarına Bakanlar Kurulu’na dönme çağrısında bulunduklarını söyledi.

Sorunları olduğunu belirten Neçirvan Barzani, ancak sorunların hükümet içerisinde çözülebileceğini vurguladı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP ve diğer siyasi taraflara seçim takvimine uymaları çağrısında bulunan Neçirvan Barzani, seçimlerin belirlenen tarihte yapılması gerektiğini belirtti.

“Umarım tüm taraflar seçimler için belirlenen tarihe uyar” diyen Neçirvan Barzani, “Başkanlık olarak parlamento seçimleri için bir tarih belirledik. Tüm tarafları ziyaret ettik ve bir uzlaşmaya varıldı” ifadelerini kullandı.

Erbil ile Bağdat arasında imzalanan petrol ihracatı anlaşmasına da değinen Neçirvan Barzani, anlaşmanın oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Anlaşmanın tüm Irak’ın yararına olduğunu dile getiren Neçirvan Barzani, “Düşüncelerimizi dile getirdik. Iraklıların bir çözümünün olması gerekir” diyerek, anlaşmanın en kısa zamanda uygulanması temennisinde bulundu.