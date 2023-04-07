DSP’den Erdoğan’a destek kararı

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Partimiz Erdoğan'ı destekleyecektir" dedi.

Demokratik Sol Parti (DSP), 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek.

AK Parti'nin bugün yaptığı ziyaretin ardından seçim ittifakı teklifi, DSP Başkanlık Kurulunda değerlendirildi.

Toplantının ardından AK Parti Genel Merkezine geçen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin kararını açıkladı.

Aksakal, toplantıdan parti olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklenmesi yönünde karar çıktığını söyledi.

DSP'nin seçimlere katılmayacağını belirten Aksakal, "AK Parti listelerinden parlamentoda yer alacağız." dedi.

Seçimin ilk turda bitmesini istediklerini söyleyen Önder Aksakal ise, "Bu değerli öneriye biz de TBMM'de yer alarak katkılarımızı sunmak istediğimizi paylaştık" ifadelerini kullandı.