Yaşam

Ezidi gençleri nisan ayında evlenmiyor

Ezidi Kürtleri, kız ve erkek çocuklarını yüzlerce yıldır nisan ayında evlendirmiyorlar ve nisan ayı Ezidilerde yılın gelini olarak biliniyor.
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kürdistan nisan ayı ezidi gençler

ERBİL (K24)

Ezidi Kürtleri, kız ve erkek çocuklarını yüzlerce yıldır nisan ayında evlendirmiyorlar.

K24’e konuşan Ezidi Kürtlerinden Lokman Süleyman, “Nisan ayı, Ezidiler için en kutsal aydır. Nisan ayı yılın gelini olduğu için Ezidi erkek ve kız çocukları bu ayda evlenmezler” dedi. 

Ezidi araştırmacı Pir Xelat da, nisan ayının Ezidilerle olan ilişkisi hakkında şunları söyledi:

“Nisan ayında Laleş'te birkaç kutsal tören gerçekleşiyor. Bunlardan biri Ezidi Kürtlerinin yeni yılı olarak bilinen (Çarşema Sor) bayramı bu aya denk geliyor.”

Ayrıca, nisan ayı Ezidi Kürtleri için kutsal bir ay olduğu için bu ayda 30 gün boyunca evlilik yapılmasına izin verilmiyor.

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