Politika

Millet İttifakı’ndan YSK'ya ek protokol metni

Millet İttifakı, YSK’ya CHP ve İYİ Parti'nin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili seçimine kendi liste ve logolarıyla katılacağını, diğer 4 partinin ise CHP listelerinden gireceğine ilişkin ek bir protokol sundu.
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YSK
türkiye YSK Millet İttifakı seçim

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İyi Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, YSK Başkanlığına gitti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, çıkışta yaptığı açıklamada, YSK başkanlığına daha önce 6 siyasi partinin Millet İttifakı adıyla seçime gireceklerine dair ittifak protokol sunduklarını, cumhurbaşkanı adaylarının ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu anımsattı.

Bugün, seçim ittifakı protokolüne ek bir protokolü YSK'ye sunduklarını belirten Erkek, "Bu protokol uyarınca da Millet İttifakı çatısı altında Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacaklardır. Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi de adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden göstereceklerdir" dedi.

Demokratik Sol Parti'nin Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladığının belirtilmesi üzerine Erkek, "Takdir kendilerinin" ifadelerini kullandı.

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