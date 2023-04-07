Alman milletvekilinden K24’e: Şengal Anlaşması uygulanmalı

ERBİL (K24)

Almanya Parlamentosu, DAİŞ'in Ezidilere karşı işlediği suçları soykırım olarak tanımasının ardından, ilgili kararda yer alan maddelerin uygulanması için çalışıyor.

Almanya Parlamentosu üyesi Darya Torn, öncelikli olarak Şengal Anlaşması’nın uygulanması gerektiğini belirtti.

K24’e konuşan Alman parlamenter, ülkesinin Ezidilerin taleplerine özel önem verdiğini kaydederek, “Şengal Anlaşması uygulanmalı ve bölgedeki durum normale dönmeli” dedi.

Almanya Parlamentosu’nun jenosit kararındaki maddelerin uygulanması konusunda ciddi olduklarını kaydeden Alman parlamenter şunları söyledi:

“Başlangıç ​​noktası olarak Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümeti arasında Şengal’deki durumu normalleştirmeye yönelik imzalanan Şengal Anlaşması’nın hayata geçirilmesi gerekiyor.

Böylece, durumun şu anda karmaşık olduğu ve insanların çoğunun yerinden edildiği Şengal’de çalışmalara başlayabiliriz.”

Geçtiğimiz ocak ayında Almanya Federal Meclisi, Ezidi Kürtlere yönelik DAİŞ’in işlediği suçların “soykırım” olarak tanımasına yönelik 20 maddelik teklifi kabul etmişti.