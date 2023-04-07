Politika

İstanbul Valiliği: CHP binası civarında ateş açan 4 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınında ateş açan 4 şüpheli yakalandı, 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan İstanbul Valiliği CHP silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 6 Nisan 2023 Perşembe günü saat CHP İstanbul İl Başkanlığı Binası civarında silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda olayda kullanılan aracın A.P. adlı kişiye ait olduğu tespit edildi.

Söz konusu araç ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan A.P., B.Ö., A.Ö., ve F.E.E. Esenyurt'ta yakalandı.

Araçta yapılan aramada 1 adet silah ile 15 adet fişek, şüpheli F.E.E.'nin ikametinde yapılan aramada ise 3.77 gr. uyuşturucu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin ifadelerinde E.D. isimli şahsın sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiği belirtildi.

Firari şüpheli E.D.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv