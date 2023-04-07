Süleymaniye Havalimanı yakınında patlama

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nın tel örgülerin yakınında patlama meydana geldiği bildirildi.

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Güvenliği, Süleymaniye Havalimanı'nın tel örgüsü yakınında patlama meydana geldiğini belirtti.

Açıklamada patlamanın 16:18’de meydana geldiği ve can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Patlamanın yangına neden olduğu bildirilirken, olay yerine giden havalimanı itfaiyesinin yangını kontrol altına aldığı belirtildi.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Adil Cotyar tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıdan duyulan endişe ifade edilirken, “Bu vahim durum, devlet kurumlarının işgal edilmesi ve yasa dışı faaliyetler için kullanılmasının bir sonucudur” denildi.

Açıklamada, “Süleymaniye'de otoriter bir parti rejiminin davranışı, Türk hava sahasının Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'na kapanmasına ve ardından saldırıya uğramasına neden oldu. Sonuç olarak yapılan hataların bedelini bölgedeki vatandaşlarımız ödemektedir” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu eylemlere son verilmesinin kaydedildiği açıklamada, hükümetin gücünün geri dönmesi ve Süleymaniye halkına yaraşır hizmetin sunulması gerektiği vurgulandı.