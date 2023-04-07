Politika

İsrail’de çifte saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de önce silahla ateş açan, hemen ardından da araçla ezme eylemi gerçekleştiren sürücünün etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
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ortadoğu İsrail Tel Aviv saldırı

HABER MERKEZİ

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırı ve araçla ezme eyleminde bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail polisi, Tel Aviv'in merkezinde silahlı saldırı gerçekleştiren bir kişinin, eş zamanlı olarak araçla ezme eylemi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Saldırıda bir turistin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İsrail basınındaki haberlere göre, çifte saldırıyı gerçekleştiren kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Sosyal medyada, İsrail polisinin yol kenarında devrilmiş bir araca doğru ateş açtığı görüntüler paylaşıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından saldırılarda bir kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını paylaştı.

Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi yakınlarında bir Yahudi yerleşim yerinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 yerleşimci öldürülmüş, biri de ağır yaralanmıştı.

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